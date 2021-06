Krumbach/Mindelheim

18:00 Uhr

Rainer Nützel ist neuer Chef für die Bereiche Landwirtschaft und Forsten

Plus Warum die Behörden in Krumbach und Mindelheim zusammengelegt werden und wieso das nicht nur Vorteile hat. Vor welchen Herausforderungen die Ämter stehen.

Von Peter Bauer

Ökologischer Landbau, Gewässerschutz, Tierwohl: Diese Stichworte deuten den Wandel in der Landwirtschaft in den letzten Jahren an. Dem soll die Reform der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rechnung tragen. An der Spitze des neuen Amtes Krumbach-Mindelheim steht jetzt der 61-jährige Rainer Nützel. Er folgt Alex Heiß nach, der als Behördenchef nach Augsburg wechselt.

