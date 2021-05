Nach fast 35 Jahren verlässt Wilhelm Preißinger das ALE Schwaben in Krumbach

Ländliche Entwicklung war seine Berufung, nun geht Wilhelm Preißinger vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach nach fast 35 Berufsjahren in den Ruhestand.

Nach fast 35 Berufsjahren im Dienst für den ländlichen Raum in Schwaben verlässt Wilhelm Preißinger das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach. Der stellvertretender Amtsleiter und Personalchef für 150 Bedienstete geht in den Ruhestand. Amtsleiter Christian Kreye würdigte das Engagement seines Stellvertreters und betonte: „Ländliche Entwicklung war seine Berufung“.

Der gebürtige Unterallgäuer Preißinger absolvierte sein Abitur am Maristenkolleg in Mindelheim. Danach studierte er Geodäsie an der Technischen Universität in München. Nach der zweijährigen Referendarzeit begann er seine berufliche Tätigkeit 1986 an der damaligen Flurbereinigungsdirektion Krumbach. Mittelschwaben wurde für ihn damit nicht nur berufliche Heimat, sondern auch Lebensmittelpunkt. Er wohnt in einem Krumbacher Stadtteil.

In den ersten Jahren betreute er zahlreiche Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren vom Landkreis Lindau im Süden bis in den Landkreis Eichstätt im Norden. Da er selbst auf dem Bauernhof aufgewachsen war, konnte er seine Erfahrungen über die Herausforderungen der ländlichen Gemeinden und der Landwirtschaft unmittelbar in seine Arbeit einbringen.

In Krumbach war Preißinger verantwortlich für 150 Bedienstete

Ab 1994 kümmerte er sich an der Krumbacher Direktion zusätzlich um die Öffentlichkeitsarbeit. Er organisierte Fachtagungen der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung 1996 in Memmingen und 2010 in Lindau.

Im Jahr 1999 übernahm Preißinger dann die Leitung eines Sachgebietes Land- und Dorfentwicklung und war damit erster Ansprechpartner für die Instrumente der Ländlichen Entwicklung in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm. In dieser Zeit wurde die „einfache Dorferneuerung“ eingeführt, die er im Landkreis Unterallgäu zu einem „Markenzeichen“ der Krumbacher Direktion entwickelte. 2008 war er für sieben Monate an das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abgeordnet und unterstützte dort die Abteilung Ländlicher Raum. Wieder zurück in Krumbach übernahm er die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste und war unter anderem Personalverantwortlicher für 150 Bedienstete.

2016 wurde Preißinger zum stellvertretenden Amtsleiter bestellt. Er vertrat zunächst Präsident Johann Huber und dann dessen Nachfolger Christian Kreye. Sein fachliches Wissen war auch immer in bayernweiten Projektgruppen gefragt. So war er Leiter der Projektgruppe, die 2008 die Privatisierung von Verfahrensarbeiten in der Ländlichen Entwicklung auf den Weg brachte. Preißinger wirkte auch wesentlich bei der Gründung der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten mit und war dort 25 Jahre auch als Moderator bei Seminaren tätig war.

Preißinger prägte die Zukunft in Krumbach maßgeblich

Mit Preißinger geht nun einer der erfahrensten „Flurer“ in Ruhestand. Er erlebte nicht nur die Entwicklung der Krumbacher Behörde von der Flurbereinigungsdirektion zum Amt für Ländliche Entwicklung mit, sondern gestaltete diese ganz wesentlich.

In 13 Jahren als „Personalchef“ sah Preißinger zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand treten. Doch nach Ende des Personalabbaus gelang es ihm, immer wieder neue und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. 80 Neueinstellungen erfolgten unter seiner Regie. Zudem konnten neun junge Menschen zu Technikern für Ländliche Entwicklung ausgebildet werden. Und seit der Einführung des Dualen Studiums wurden mit 14 Studierenden Ausbildungsverträge abgeschlossen. Dies lässt die Krumbacher Mittelbehörde in eine gute Zukunft blicken und sichert die Unterstützung der ländlichen Kommunen in Schwaben. Ministerialdirigent Leonhard Rill vom Landwirtschaftsministerium hob den weitreichenden Sachverstand des künftigen Pensionärs hervor: „Das hat Dich so erfolgreich gemacht“. (AZ)

