Krumbach

11:00 Uhr

Präsidentenwechsel beim Rotary-Club in Krumbach

Christian Plail übergab die Führung des RC Krumbach an Eleni Apostel.

Plus Christian Plail übergab die Führung des RC Krumbach an Eleni Apostel. Zuvor übergab er besondere Auszeichnungen an Mitglieder.

Der Rotary Club Krumbach hat eine neue Führung: Christian Plail übergab das Amt turnusgemäß an Eleni Apostel. Bei der Amtsübergabe ließ er sein Präsidentenjahr noch einmal Revue passieren, das, das angesichts der Pandemie ein wirklich besonderes war.

