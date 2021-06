Wieder Schäden durch Gewitter in Krumbach

In Krumbach und verschiedenen Ortsteilen musste die Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag erneut ausrücken.

Die Serie von Schäden durch Gewitter reißt nicht ab. Über Krumbach gab es am Dienstagnachmittag wieder ein schweres Unwetter. Die Krumbacher Feuerwehr war unter anderem wegen umgestürzter Bäume im Einsatz.

Die Feuerwehr Krumbach war am Dienstagnachmittag an mehreren Stellen im Einsatz. Foto: Foto Weiß

In einer ersten Bilanz sprach der Krumbacher Feuerwehrkommandant Mathias Vogel von 18 Einsätzen. Vor allem im Gebiet der Kernstadt waren in kurzer Zeit mehrere Keller vollgelaufen. Auf der Straße Krumbach-Nattenhausen, Krumbach-Ebershausen sowie auf der Straße Krumbach Edenhausen waren Bäume umgestürzt. Ferner auch Bäume in der Wehranlage der Kammel in Niederraunau. Hier war die Wehr aus Niederraunau im Einsatz. Auch die Feuerwehr Edenhausen musste ausrücken. Verschiedene Plätze im Stadtgebiet standen unter Wasser, unter anderem in der Hans-Lingl-Straße. In der Burgauer Straße waren Gullideckel herausgespült. Wie unsere Redaktion erfuhr, gab es im Bereich der Oberen Gänshalde einen Feueralarm. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass es keinen Zwischenfall gab und entsprechend kein Schaden entstanden ist.