Landkreis Günzburg

vor 28 Min.

Steigende Corona-Inzidenz: So ist die Lage an den Kliniken im Kreis Günzburg

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Günzburg steigt seit Tagen. Die Verantwortlichen an den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach haben erste Vorkehrungen getroffen.

Von Christoph Lotter

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Günzburg seit einigen Tagen konstant in die Höhe. Am Dienstag lag der Wert bereits am dritten Tag in Folge über der 50er-Marke - das war zuletzt im Juni der Fall. Ist das der Beginn einer vierten Corona-Welle? Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach beobachten die Situation jedenfalls mit Vorsicht, wie Gudrun Egner im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Die kaufmännische Direktorin der Kreiskliniken berichtet von ersten Vorkehrungen, die bereits in Günzburg und Krumbach getroffen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen