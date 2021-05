Unfall: Auf einer Langenhaslacher Kreuzung krachte es

Bei einem Unfall im Neuburger Ortsteil Langenhaslach entstand ein erheblicher Sachschaden. Wie es zur Kollision zweier Fahrzeuge kam.

Am Donnerstag um 6.55 Uhr ereignete sich in Langenhaslach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Edelstetter Straße in Richtung Hauptstraße. Dort wollte er nach links Richtung Krumbach einbiegen.

Nachdem er an der Einmündung kurz angehalten hatte, bog er laut Bericht der Polizei schließlich nach links in die Hauptstraße ein und übersah den Pkw einer 23-Jährigen, die auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-Jährige missachtete, so schreibt die Polizei, die Vorfahrt der 23-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (AZ)

