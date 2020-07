08.07.2020

Mit Video: So lief der Besuch von Bischof Bertram Meier in Ursberg

Der neue Augsburger Bischof Bertram Meier war jetzt in Ursberg zu Gast. Gefeiert wurde eine Andacht unter freiem Himmel.

Plus Der neue Augsburger Bischof Bertram Meier besucht das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Wie der Besuch abläuft und was der Bischof zu sagen hat.

Von Peter Bauer

Das Gespräch mit den Menschen suchen, ihre Sorgen ernst nehmen: Beim Besuch im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) wird deutlich, dass dies für den neuen Augsburger Bischof keine leere Floskel ist. Bertram Meier war schon öfter im DRW. Doch dieser Besuch ist – auch mit Blick auf die Corona-Krise – ein ganz besonderer.

Meier umschreibt mit klaren Worten, was er für die Menschen tun möchte. Manchmal ist es nur ein kurzer Augenblick, gewissermaßen die Wendung einer Sekunde, die zu einer Botschaft werden kann. Während der Andacht unter freiem Himmel überreicht Ramona Rendle, Leiterin der Wohneinrichtung St. Maria, Bischof Meier einen „Mutmachstein“, den Bewohner gestaltet haben. Meier nimmt den Stein, „er ist wohl nicht so schwer, wie mein Bischofsstab“, vermutet er. Dann hält er Ramona Rendle den Stab entgegen. „Wenn Sie den mal benutzen wollen ...“. Ramona Rendle blickt zunächst ein wenig überrascht, dann strahlt sie, als sie mit ihrer Hand den Stab berührt. „Ich möchte kein Bischof von oben herab sein“, sagt Maier. Auch in diesem Moment wird dies auf eine plastische Weise sichtbar.

Bertram Meier wurde erst vor einigen Wochen zum Bischof geweiht

Bertram Meier: Er war im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk bekanntlich wiederholt zu Gast. Doch jetzt kommt Meier als neuer Augsburger Bischof. Es ist der erste Besuch eines Sozialwerks innerhalb der Caritas in seiner Diözese. Und dies kurz nach seiner offiziellen Weihe vor einigen Wochen.

25 Bilder Der Augsburger Bischof Bertram Meier war zu Gast in Ursberg Bild: Peter Bauer

Meier besichtigt verschiedene Einrichtungen des Werkes wie beispielsweise das Heilpädagogische Heim für Kinder und Jugendliche St. Franziskus/ St. Martin, die Einrichtung St. Peter und Paul für Menschen mit besonders schweren Behinderungen oder auch den Religionspädagogischen Fachdienst. Er spricht mit Verantwortlichen wie dem DRW-Vorstandsvorsitzenden Walter Merkt und Schwester Katharina Wildenauer, Generaloberin der Ursberger St. Josefskongregation. Merkt und Bischof Meier kennen sich gut, beide haben zusammen in Augsburg studiert, bevor Meiers Lebensweg ihn weiter nach Rom führte, wo er viele Jahre direkt für den Heiligen Stuhl tätig war. Meier war jahrelang Leiter der deutschsprachigen Abteilung im vatikanischen Staatssekretariat. In Rom war Meier auch 1985 zum Priester geweiht worden.

Bischof Meier wuchs in Kaufering bei Landsberg auf

Der intensive Kontakt zu seiner Heimat (Meier ist am 29. Juli 1960 in Buchloe geboren und in Kaufering bei Landsberg zusammen mit seiner Schwester aufgewachsen) ist nie abgerissen.

Das war ihm nach seiner Rückkehr in die heimische Diözese (von 1996 bis 2001 stand Meier im Dienst des Heiligen Stuhls in Rom) eine große Hilfe. Sein Namensgedächtnis gilt als geradezu legendär. Im DRW kennt er viele von früheren Begegnungen, er spricht sie spontan mit ihrem Namen an, was die verschiedenen Gesprächspartner sichtlich freut.

Meier feiert im Ringeisen-Werk in Ursberg eine Andacht unter freiem Himmel

Immer wieder sucht Meier den Austausch mit Menschen mit Behinderung. Höhepunkt des Besuchs ist eine Andacht unter freiem Himmel. Dabei spricht auch Ramona Rendle, die Leiterin der Wohneinrichtung St. Maria. Plastisch schildert sie, wie schwer die Zeit für die Menschen im DRW während der Zuspitzung der Corona-Krise war. Es seien „schwere Wochen“ gewesen. „Der Herr ist mein Fels“ steht auf dem „Mutmachstein“, den Meier schließlich von ihr entgegennimmt. Meier greift dies auf: „Jesus ist unser Fels“, die Menschen hätten bei Gott einen „Stein im Brett“. Die Geschenke, die er während seines Besuchs erhalten habe (darunter auch ein Vogelfutterhaus, das in den Werkstätten gefertigt wurde), würden bei ihm einen Ehrenplatz erhalten.

Ein besonderes Geschenk für den Bischof: Tanja und Michael überreichten ihm ein Vogelfutterhaus, das in der Gruppe Kunstgewerbe Holz der Werkstätten unter der Leitung von Konrad Roball gefertigt wurde. Bild: Peter Bauer

Was der Besuch Meiers für die Menschen im DRW bedeutet, bringt Ramona Rendle auf den Punkt: „Ihr Besuch ist für uns eine Stärkung.“ Für das Dominikus-Ringeisen-Werk sind bayernweit an über 30 Standorten rund 4500 Menschen tätig. Stammsitz ist Ursberg, wo etwa 900 Menschen betreut werden.

Bertram Meier: "Ich bin kein König, ich bin Diener"

Meier hebt während der Andacht hervor, dass er als Bischof nicht oberster Verwalter, sondern „erster Seelsorger“ in der Diözese sein möchte. Dann fällt sein Blick wieder auf den Bischofsstab. Jesus und Petrus sind dort dargestellt. Jesus wäscht Petrus die Füße. Es sei auch eine Botschaft, wie er selbst die Rolle und die Aufgabe eines Bischofs sehe. Er sei „kein König, er sei Diener.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen