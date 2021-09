ÖDD-Kandidatin Krimhilde Dornach nennt Ergebnis "erwartbar"

Plus Krimhilde Dornach ist kaum überrascht von ihrem Wahlergebnis. Was die ÖDP ihrer Meinung nach von den anderen kleineren Parteien unterscheidet.

"Erwartbar" war das Ergebnis für Krimhilde Dornach, die Bundestags-Direktkandidatin der ÖDP im Wahlkreis Neu-Ulm. Sie lag zum Gesprächszeitpunkt bei einem Prozent im Wahlkreis Neu-Ulm. Im Vergleich dazu lagen die Direktkandidaten der Tierschutzpartei und Basis-Partei bei 2,1 beziehungsweise 2 Prozent.