vor 34 Min.

Seehofer in Balzhausen

Auftritt am 16. September

Balzhausen Bundesminister Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender und langjähriger Bayerischer Ministerpräsident, ist am Sonntag, 16. September, um 17.30 Uhr zu Gast in der Gemeinde Balzhausen. Er spricht, wie der CSU-Kreisverband mitteilt, in der Staudacher-Festhalle. Seehofer war in der Region Mittelschwaben bereits mehrfach zu Gast. Unter anderem kam er 2012 in die Gemeinde Breitenthal. Im Jahr 2009 sprach Seehofer in Langenhaslach, als das 20-jährige Bestehen der Traktor- und Oldtimer-Freunde gefeiert wurde. 2008 trat Seehofer im Ziemetshauser Festzelt auf. In Ziemetshausen wurde damals das Bezirksmusikfest gefeiert. Damals war Seehofer noch Bundeslandwirtschafts- und Verbraucherschutzminister. In Balzhausen geht am Sonntag, 16. September, das Bezirksmusikfest zu Ende.

Seehofer, geboren am 4. Juli 1949 in Ingolstadt, gilt als einer der erfahrensten deutschen Politiker. Zehn Jahre, von 2008 bis 2018 war er Bayerischer Ministerpräsident. Auch auf Bundesebene hat er vielfältige Akzente gesetzt. Er war von 1980 bis 2008 Mitglied des Deutschen Bundestages, von 1992 bis 1998 Bundesminister für Gesundheit. Von 2005 bis 2008 war er Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. (zg/pb)

Themen Folgen