06:00 Uhr

So trotzen die Sportler im Landkreis Günzburg dem Corona-Lockdown

Plus Auch ohne Spiele und Wettkämpfe müssen sich die Sportler im Landkreis Günzburg fithalten - und kommen auf kreative Ideen. Eines eint sie alle: die Hoffnung aufs neue Jahr.

Von Alexander Sing

Für den Amateursport war das Jahr 2020 wahrlich kein einfaches. Quer durch alle Sportarten wurde erst Wettkampf- und dann Trainingsbetrieb untersagt. Die Hoffnung des Spätsommers, dass es wieder normal werden könnte, zerschlugen sich schnell. Seither sind die Athleten im Landkreis Günzburg auf sich gestellt. Sie halten sich fit für den Tag X, wenn es in den Hallen und Stadien wieder losgehen kann. Wir haben mit einigen über ihr Training im Lockdown gesprochen – und über ihre Hoffnungen für 2021.

Oliver Kiebler (Handballer beim TSV Niederraunau): „Wir machen seit November zwei Mal die Woche zu unseren normalen Trainingszeiten ein Online-Training. Es hilft, wenn es einen gemeinsamen Termin gibt. Dann kann man sich leichter motivieren. Der Trainer kontrolliert, wie wir die Übungen machen. Daneben gehe ich noch mindestens zwei Mal die Woche laufen. Aber das ist alles natürlich kein Ersatz. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder mit dem Ball in der Hand trainieren kann. Mir fehlen die Gespräche in der Kabine, der Wettkampf, der Körperkontakt im Handball.“

So halten sich die Spieler des ESV Burgau und des TSV Ziemetshausen fit

Heinz Heinrich (Eishockey-Co-Trainer und Abteilungsleiter beim ESV Burgau): „Die Mannschaft hatte regelmäßig Videokonferenzen mit einem Fitnesstrainer. Aber wenn der Lockdown verlängert wird, hat sich das mit dieser Saison wohl erledigt. Viele Vereine haben schon kein Eis mehr, bei uns könnte dann auch abgetaut werden. Und ohne Zuschauer wäre es eh ein Verlustgeschäft. Wichtiger ist mir momentan der Nachwuchs. Wir werden in den Ferien ein Video mit Übungen aufnehmen und hoffen, dass wir mit den Kindern bald wieder trainieren können, wenigstens draußen im Freien. Es ist schon traurig, dass gar nix geht. Die Kleinen vermissen das sehr.“

Lockdown: Corona-Regeln ab 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Markus Deibler (Fußballtrainer beim TSV Ziemetshausen): „Die Spieler nutzen eine App, in die ich verschiedene Aufgaben einstelle. Für die haben sie dann ein bis zwei Wochen Zeit. Jede Einheit gibt Punkte, daraus bildet sich eine Rangliste. Um es ein bisschen spannender zu machen, bekommen die ersten drei am Ende eine kleine Prämie aus der Mannschaftskasse. Gerade unsere jungen Spieler sind da ziemlich ehrgeizig. Jetzt ist aber erst mal Pause bis nach Dreikönig. Wenn es wie geplant Mitte März weitergehen soll, müssten wir eigentlich in der letzten Januarwoche ins Mannschaftstraining einsteigen. Sechs bis sieben Wochen Vorbereitung sollten es sein, um sich wieder an die Belastung zu gewöhnen. Unser Ziel nach dieser langen Saison kann nur der Aufstieg sein. Aber da steht noch viel Arbeit vor uns.“

Strenge Trainingspläne für Leichtathletin Manuela Groß und die Kicker des SC Ichenhausen

Manuela Groß (Leichtathletin bei der TSG Thannhausen): „Ich gehe normalerweise viel ins Fitnessstudio, das fällt leider flach. Eigentlich ist das jetzt die wichtigste Zeit fürs Krafttraining. Aber ich habe den Wald vor der Haustüre und trainiere auf dem Krumbacher Trimm-dich-Pfad. Außerdem schaue ich mir viele Videos mit verschiedensten Übungen an. Und dankenswerterweise darf ich alleine im Stadion in Thannhausen trainieren. Meine Ziele sind die geplanten Wettkämpfe im nächsten Sommer. Ich will einen neuen deutschen Rekord in meiner neuen Altersklasse W50 aufstellen und auch gern zur Weltmeisterschaft fahren.“

Stefan Strohhofer (Kapitän des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen): „Wir bekommen jede Woche per WhatsApp einen Trainingsplan mit verschiedenen Übungen zu Ausdauer, Koordination, Tempo, Stabilität. Das geht auch über Weihnachten. Da dieses Jahr Besuche bei Familie und Freunden flach fallen, habe ich dafür jetzt sogar richtig viel Zeit. Wie es dann weitergeht, müssen wir sehen. Ich hoffe, dass bald wieder ein wenig Normalität einkehrt. Der Spaß an der Sache ist in dieser Saison etwas verloren gegangen, weil du dich auf nichts einlassen konntest. Alles war sehr unsicher, das zehrt an den Kräften.“

Themen folgen