Thannhausen

19.08.2021

Großbaustelle: Wie geht es den Geschäftsleuten in Thannhausen?

Komplett umgestaltet wird die Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen. Derzeit ist die wichtige Ost-West-Achse eine einzige große Baustelle von der Mindelbrücke bis zur Kreuzung an der Bahnhofstraße. Die Fahrbahn wird schmaler, das Parken wird von der Fahrbahn weg verlagert und der Platz vor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, die sich am rechten Bildrand befindet, wird erneuert.

Plus Kunden müssen wegen der Baustelle in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen weit entfernt von den Geschäften parken. Wir fangen die Stimmung bei den Geschäftsleuten ein.

Von Annegret Döring

Seit Monaten wird in der Christoph-von-Schmid-Straße, der wichtigen Ost-West-Achse in Thannhausen gebaut. Es ist eine lange geplante Baumaßnahme, die verhindert, dass Kunden per Auto zu den dort liegenden Geschäften fahren können. Wir fragten nach, wie es den Geschäftsleuten mit der Baumaßnahme geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen