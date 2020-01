14:22 Uhr

Überholmanöver im Kreisverkehr misslingt

Um einen zu langsamen Vordermann loszuwerden, fährt ein Fahranfänger falsch herum in den Kreisverkehr. Das Manöver endete teuer.

Von Annegret Döring

10000 Euro Blechschaden sind entstanden bei einem Unfall im Kreisverkehr in Thannhausen beim V-Markt am Montag. Wie die Polizei berichtet, war gegen 20.25 Uhr ein 19-jähriger Fahranfänger auf der Bürgermeister-Raab-Straße in Richtung Norden unterwegs. Bereits von der Ursberger Straße her in Richtung Kreisverkehr wollte der junge Mann vorausfahrende Fahrzeuge überholen, was er jedoch aufgrund der Verkehrssituation abbrechen musste. Um sein Vorhaben trotzdem umzusetzen, fuhr er dann kurzerhand entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr. Das laut Polizei grob verkehrswidrige und rücksichtslose Überholmanöver gelang ihm jedoch nicht, da er im Kreisverkehr frontal gegen den ordnungsgemäß ursprünglich vorausfahrenden Wagen fuhr. Die Fahrerin dieses Fahrzeuges erlitt leichte Verletzungen. (adö)

Themen folgen