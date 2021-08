13-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten: Ermittlungen könnten Wochen dauern

Plus Ein 13-jähriger Bub war bei Waltenhausen von einem Baum getroffen worden. Wie die Staatsanwaltschaft den aktuellen Stand einschätzt.

Ein 13-jähriger Bub, der bei Waldarbeiten bei Waltenhausen bei einem tragischen Unglück ums Leben kam: Was ist am Freitag, 13. August, genau geschehen? Wie die Staatsanwaltschaft Memmingen auf unsere Anfrage mitteilt, wird derzeit untersucht, ob ein Fremdverschulden mitursächlich für den Tod des 13-Jährigen war.