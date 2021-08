Waltenhausen

16.08.2021

13-Jähriger tot: Kripo ermittelt nach Unfall bei Waltenhausen

In Waltenhausen ist am Freitag ein Bub bei Waldarbeiten tödlich verunglückt.

Plus Drei Menschen aus der Familie müssen mit ansehen, wie ein 13-Jähriger tödlich von einem fallenden Baum getroffen wird - darunter der kleine Bruder.

Von Annegret Döring

Ein tragisches Unglück mit tödlichem Ausgang ist am Freitag, 13. August, frühmorgens bei Waldarbeiten in Waltenhausen geschehen. Wie die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte, waren zwei Buben mit zwei Erwachsenen aus der Familie morgens zu Forstarbeiten in den familieneigenen Wald gefahren. Die Kinder seien abseits von den eigentlichen Holzarbeiten gestanden. Ein fallender Baum traf dann gegen 7.15 Uhr einen 13-Jährigen vor den Augen seiner Verwandten. Die Familienangehörigen hätten sofort die Rettungskräfte verständigt, so die Polizei. Ein Hubschrauber und ein Krankenwagen rückten zur Unfallstelle aus, ebenso die Polizei. Die Feuerwehr Waltenhausen unterstützte die Rettungskräfte.

