vor 59 Min.

Weitere Corona-Impfungen im Landkreis Günzburg geplant

Die Impfungen gegen das Coronavirus im Landkreis Günzburg gehen weiter. Weiterer Impfstoff-Nachschub wird noch in dieser Woche erwartet. Alle wichtigen Infos.

Nach dem reibungslosen Start der Impfungen gegen das Coronavirus am Sonntag wird weiterer Impfstoff im Landkreis Günzburg erwartet, teilte das Landratsamt Günzburg am Montagnachmittag mit. Die zwei weiteren Chargen werden demnach am Mittwoch, 29. Dezember, erwartet.

Wie zu Beginn der Impfungen am vergangenen Sonntag, wird der Schwerpunkt nach Angaben des Landratsamt auch weiterhin im Bereich der Senioreneinrichtungen und auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Intensiv- und Corona-Stationen der Kreiskliniken liegen. Gleichzeitig sollen in den kommenden Tagen auch die ersten Menschen in den beiden Impfzentren in Günzburg und Krumbach geimpft werden: „Es ist uns wichtig, gerade in den sozialen Einrichtungen und den Krankenhäusern möglichst schnell eine weitreichende Impfquote zu erreichen. Hier hatten wir in den vergangenen Wochen immer wieder schwerere Corona-Ausbrüche erleben müssen. Gleichzeitig müssen wir diejenigen schützen, die sich tagtäglich um positiv auf das Corona-Virus getestete Patienten kümmern“, sagt Landrat Hans Reichhart.

975 Corona-Impfdosen sind auf dem Weg, 490 für den Landkreis Günzburg

Bei der nächsten Liefertranche handele es sich im um 975 Impfdosen, die allerdings zwischen den Landkreisen Donau-Ries und Günzburg jeweils hälftig aufgeteilt werden. Somit stehen nach Angaben des Landratsamt im Landkreis Günzburg zunächst weitere 490 Impfdosen zur Verfügung. Neben dem Kreisaltenheim in Burgau, in dem weitere Bewohnerinnen und Bewohner geimpft werden, sollen laut Landratsamt als nächstes das Seniorenzentrum St. Michael in Krumbach durch mobile Impfteams besucht werden. Anschließend, voraussichtlich am 30. Dezember, werde die Impfung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Diakoniezentrums Schertlinhaus in Burtenbach und des Rummelsberger Stifts in Leipheim fortgesetzt.

Zudem, so das Landratsamt, wird in den nächsten Tagen auch in den Impfzentren in Günzburg und in Krumbach geimpft werden, um den ersten Anfragen von Impfberechtigten der Stufe 1 gerecht zu werden. (pm)

Die wichtigsten Informationen zu Corona-Lage im Landkreis Günzburg, erfahren Sie täglich in unserem Corona-Update: Corona-Zahlen: Nur zwei neue Fälle im Kreis Günzburg gemeldet

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen