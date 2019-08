vor 7 Min.

Zweiräder kollidieren - Drei Menschen sind verletzt

Ein Mottorrad und ein Roller stießen zusammen. Beide waren in die gleiche Richtung unterwegs. Wie es zum Unfall kam.

Von Annegret Döring

Drei Personen sind verletzt worden, als am Sonntag gegen 14.10 Uhr ein Roller und ein Motorrad in Thannhausen zusammenstießen. Laut Polizeibericht war ein 18-jähriger Rollerfahrer auf der Bahnhofstraße in Thannhausen in Richtung Norden unterwegs. Als Sozius saß sein 18-jähriger Kumpel mit auf dem Roller. An der Einmündung der Wiesenthalstraße wollte der 18-Jährige in diese nach links einbiegen. Dabei kam es aber zur Kollision mit einer 32-jährigen Motorradfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war und den Roller gerade überholen wollte. Nach Angaben der Motorradfahrerin hatte sich der Rollerfahrer zum Abbiegen nicht eingeordnet und der linke Blinker war am Roller nicht zu erkennen gewesen. Beim Unfall wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt, so die Polizei. Die beiden jungen Männer auf dem Roller wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, die Motorradfahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden an den beiden Zweirädern schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. (adö)

