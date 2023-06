Schwerer Unfall in Aichen: Schwerverletzter wurde in Klinik geflogen

In Aichen im Landkreis Günzburg ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort. Es gab Schwerverletzte.

Am Samstagvormittag hat sich in Aichen im Landkreis Günzburg ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine vierköpfige Familie auf der Staatsstraße von Muttershofen in Richtung Memmenhausen, als ein weißer BMW von der Nachstettener Straße auf die Staatsstraße einfuhr und der Familie die Vorfahrt nahm. Daraufhin fuhr das Familienauto ungebremst in die linke Seite des BMW. Der Wagen wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert und kam senkrecht zum Stehen.

Eine der Insassen wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Im anderen Unfallwagen saßen zwei Kinder, die ebenfalls Verletzungen davontrugen. Mehrere Rettungswagen fuhren die Verletzten in nahegelene Krankenhäuser.

Eines der Autos wurde in den Seitengraben katapultiert und blieb senkrecht stehen. Foto: Robert Weiß

Straßensperre nach schwerem Verkehrsunfall in Aichen aufgehoben

Am Unfallort waren vier Feuerwehren mit 51 Einsatzkräften. Dazu kamen mehrere Rettungswagen. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Der Gesamtschaden dürfte nach aktuellen Schätzungen bei rund 30.000 Euro liegen. (AZ)