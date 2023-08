Aletshausen

Pater Alex kehrt aus Aletshausen nach Indien zurück

Plus Zehn Jahre war Pater Alex als Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft tätig. Wie es nach seiner feierlichen Verabschiedung weitergeht.

Von Susanne Hofmeister

Nach zehn Jahren Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft kehrt Pater Alex Kallarackal in sein Heimatland Indien zurück. Die Vielzahl der Gäste, die am Abschiedsgottesdienst in der Lourdesgrotte in Aletshausen teilnahmen, zeigte, welch großer Beliebtheit sich der Pater erfreute und welche Aufgaben im Heimat-Kloster Kerala auf ihn warten. Zur Feier gekommen war auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, den mit Pater Alex eine Freundschaft verbindet.

Nicht nur einen guten Draht zur Gemeinde, sondern auch zum Wettergott schien Pater Alex Kallarackal, an diesem Tag zu haben. Unter freiem Himmel mit etwas Sonnenschein durfte der geschätzte Pater seinen Abschiedsgottesdienst halten. Musikalisch umrahmt von den örtlichen Musikvereinen, vom Kirchenchor Waltenhausen und Solisten konnten die Gottesdienstbesucher feierlich und würdig Abschied nehmen und „Danke“ sagen. Die Bürgermeister von Aletshausen und Waltenhausen sowie Altbürgermeister der Pfarreiengemeinschaft und von Vöhringen, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und örtliche Vereine waren gekommen. In Ansprachen wurde die Wertschätzung und Verbundenheit zum Seelsorger deutlich.

