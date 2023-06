Jugendliche beschädigen Garten in Balzhausen

Ein Zaun in Balzhausen wird beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Krumbach Zeugen.

Am Donnerstag erstatte ein 38-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Krumbach Anzeige wegen Sachbeschädigung. In der Nacht vom Samstag, 27. Mai auf Sonntag, 28. Mai beschädigten mehrere Jugendliche im Wiesenweg in Balzhausen den Gartenzaun des Mannes.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)