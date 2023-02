Die Kreisstraße GZ27 zwischen Balzhausen und Aichen wird gesperrt

Ab Montag wird die GZ27 zwischen Balzhausen und Aichen tagsüber für drei Tage gesperrt, weil Bäume gefällt werden müssen.

Die Kreisstraße GZ27 zwischen Balzhausen und Aichen wird ab dem 13. Februar für drei Tage wegen Baumfällarbeiten gesperrt, teilte das staatliche Bauamt Krumbach mit. Nachdem bei turnusmäßigen Baumkontrollen durch das Bauamt Bäume im Straßenseitenraum aufgefallen waren, deren Standfestigkeit gefährdet ist, werden diese nun entfernt. Für die Arbeiten müssen große Maschinen im Straßenraum abgestellt werden, ferner könnten Äste und Zweige auf die Straße fallen. Um die Sicherheit für Arbeiter und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, muss die Straße während der Arbeiten somit voll gesperrt werden, heißt es weiter. Die Sperrung erfolgt für drei Tage während der Arbeitszeit von 8 Uhr bis 16 Uhr. Am Abend und in der Nacht wird die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.

Die Verkehrsteilnehmer aus Bernbach können während der Sperrung über Aichen fahren. Das Balzhausener Ziegelwerk kann über die Staatsstraße St2025 in Balzhausen fahren. Busse und Rettungskräfte dürfen die Arbeitsstelle bei Bedarf passieren.

GZ27 zwischen Balzhausen und Aichen gesperrt: Umleitung wird ausgeschildert

Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Sie führt über die Staatsstraße St2025 zum nördlichen Ortsausgang von Balzhausen, dort weiter auf der Staatsstraße St2525 Richtung Memmenhausen/Nachstetten, und an der Einmündung in die Staatsstraße St2027 weiter Richtung Süden nach Aichen. Von Aichen aus erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Das staatliche Bauamt bittet außerdem straßenanliegende private Waldbesitzer ebenfalls in dieser Zeit ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, und alte oder kranke Bäume, die auf die Straße fallen könnten, zu entfernen. (AZ)