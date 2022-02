Verkehrsunfall beim Rangieren in Balzhausen

Eine Straßenlaterne in Balzhausen ist nun geknickt.





Einen Unfall aus Balzhausen meldet die Polizeiinspektion Krumbach in ihrem jüngsten Bericht. Demnach rangierte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer am Montagabend gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrzeug am Leihwegsfeld. Dabei touchierte er eine Straßenlaterne mit seinem Fahrzeug, die dadurch leicht knickte. Der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro. (AZ)