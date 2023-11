Wochenlange Arbeit: Er bringt das Weihnachtshaus in Balzhausen zum Leuchten

Plus Gut 40.000 Lichter lassen das Haus von Josef Glogger zur Weihnachtzeit erstrahlen – auch für den guten Zweck. Erstmals musste er es ohne seine Frau aufbauen.

Jetzt noch die Zeitschaltuhren programmieren, dann atmet Josef Glogger sichtlich erleichtert auf. Seit sechs Wochen arbeitet er täglich (außer sonntags) jeweils rund sieben Stunden daran, sein Weihnachtshaus in der Lehenstraße 11 in Balzhausen rechtzeitig zum Beginn der Advents- und Weihnachtszeit zum Leuchten zu bringen. Rund 40.000 energiesparende LED-Lampen und Lämpchen sorgen dafür, dass etwa 400 Quadratmeter der Fassade seines Wohnhauses und seines Gartens imposante weihnachtliche Stimmung ausstrahlen und bei den Betrachtern Freude und Bewunderung aufkommen lassen.

An Bewunderern seines Weihnachtshauses mangelt es Josef Glogger nicht. Kommentare in den sozialen Medien sprechen für sich. „Eine tolle Sehenswürdigkeit, die man unbedingt gesehen haben muss“, „Da geht einem das Herz auf“ oder „Einfach der Hammer!“ – dies ist nur ein kleiner Auszug aus den positiven Rezensionen bei Google, die dem 68-jährigen Bastler und gelernten Elektriker eine Fünf-Sterne-Bewertung eingebracht haben. Auch die Art, wie Glogger jedes Jahr während der Öffnungszeit mit den Besuchern kommuniziert und geduldig unzählige Fragen beantwortet, wird immer wieder positiv vermerkt.