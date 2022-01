Auto stößt bei Unfall in Breitenbrunn mit Zug zusammen

Auf der Bahnstrecke zwischen Mindelheim und Günzburg ist ein Auto in Breitenbrunn mit einem Zug zusammengestoßen.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Zug hat sich am Dienstagabend in Breitenbrunn ereignet. An dem Auto entstand dabei nach einer ersten Auskunft der Polizei Totalschaden. Personen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. (mac)

Weitere Infos folgen in Kürze.