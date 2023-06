Breitenthal

vor 17 Min.

Jetzt erzählt die Gans aus Breitenthal, wie sie berühmt wurde

Plus Der "Schicke Dicke" aus Breitenthal ist ein tierischer Fernsehstar. Wieder hat ein Kamerateam die Gans begleitet, die mit Herrchen und Frauchen im Oberrieder Weiher badet.

Von Alois Thoma

„Ich bin’s wieder! Die Gans, genauer gesagt, der Ganter beziehungsweise Gänserich. Oder der „Schicke Dicke“, wie mich meine Besitzer nennen. Vor gut einem Jahr war ich schon einmal in der Zeitung. Die Mittelschwäbischen Nachrichten haben da über mich groß berichtet, wie ich in den Sommermonaten mit meinem „Frauchen“ und „Herrchen“, Ingrid und Oliver Staude aus Breitenthal, fast täglich am Vormittag im Oberrieder Weiher Schwimmen gehe. Wie wir da immer vom Ufer beim Kiosk aus zu den Bojen und zurück schwimmen. Oliver meist voraus und ich dahinter. Manchmal will ich an einer bestimmten Stelle „gans einfach“ nicht mehr weiterschwimmen, was mein „Herrchen“ aber akzeptiert. Ich steige ihm auch gerne auf seine Schultern und sein Haupt und kraule ihm mit meinem Schnabel genüsslich in seinem Kopfhaar.

Am Oberrieder Weiher bekannt wie eine bunte Gans

Durch den ersten Zeitungsbericht bin ich richtig berühmt geworden. Einen Auftritt bei Facebook hatte ich da schon, doch dann wurden die anderen Medien hellhörig: A.tv waren schon da, ebenso der SWR und vom Bayerischen Rundfunk waren sowohl Radio- als auch Fernsehreporter bei mir. Kürzlich kam nun RTL nach Breitenthal. Zuerst haben sie geschaut, wo und wie ich so wohne, dann ging es an den Oberrieder Weiher. Zuerst mit dem Auto und dann hat mich Oliver wie immer im Wäschekorb an den Strand getragen.

