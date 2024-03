Breitenthal/Oberried

vor 17 Min.

Welche Neuheiten es am Oberrieder Weiher geben wird

Plus Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler berichtet über den Bau von zwei Radwegen und die aktuellen Sperrungen. Ab Mai soll es beim Badestrand einen neuen Service geben.

Von Peter Bauer

Für Erholungssuchende aus nah und fern gleichermaßen gilt der Oberrieder Weiher als erste Adresse. Und viele freuen sich schon jetzt auf die warme Jahreszeit. Geplant sind im Bereich des Weihers etliche Neuerungen und Verbesserungen. Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erläuterte jetzt, welche Radwege ausgebaut werden, wie der Zeitplan dafür aussieht und welche Planung es für neue Schließfächer gibt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ausbau des Radwegnetzes: Hier geht es konkret um zwei neue Radwege. Der Erste verbindet "auf der Höhe" den Breitenthaler Ortsrand (Beginn im Bereich Kirchenweg) mit dem Ortsbeginn von Oberried. Hier müssen Verkehrsteilnehmer mit einer halbseitigen Sperrung rechnen. Der zweite Radweg beginnt am Weiherkiosk und verläuft entlang des Weiher-Nordwestufers bis zur Schranke, die den Oberrieder Weiher vom Weiher nebenan trennt. Die Straße ist deswegen vom Kiosk bis zu den Günzübergängen gesperrt. Für den Campingplatz und die Vereine am Ufer sei aber, so Bürgermeisterin Wohlhöfler, ein Zugang sichergestellt. Bislang müssen Radlerinnen und Radler in diesem Bereich die Straße benutzen. Nach der Vollendung des Weges wird es möglich sein, dass der Weiher komplett auf Radwegen umfahren werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen