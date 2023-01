Viele Breitenthaler machten bei der Bürgerbefragung 60plus mit

Plus Möglichst lange selbstbestimmt leben können: Zu diesem Thema startete der Landreis Günzburg eine Bürgerbefragung ab 60 Jahren auch in Breitenthal.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler den Ratsmitgliedern das Ergebnis der Bürgerbefragung des Landkreises Günzburg. Dieser möchte sein seniorenpolitisches Gesamtkonzept weiterentwickeln und auf den aktuellsten Stand bringen. Zweck der Bürgerbefragung ist es, den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein möglichst langes selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen.