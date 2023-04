Auf einer Deisenhauser Kreuzung kracht es

Bei einem Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr in der Nattenhauser Straße in Deisenhausen. Der 36-jährige Fahrer eines Busses befuhr die Krumbacher Straße in westlicher Richtung. An der Einmündung zur Nattenhauser Straße bog er nach links ab. Aufgrund der Länge seines Fahrzeugs kam er laut Polizei beim Abbiegen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 31-Jährigen, die sich zeitgleich im Einmündungsbereich befand. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)