Ebershausen

13:37 Uhr

Betrunken und ohne Helm: Radfahrer wird nach Sturz von Heli geholt

Per Hubschrauber kommt ein Radfahrer in eine Klinik. Eine Autofahrerin hat ihn am Radweg an der B300 zwischen Ebershausen und Krumbach gefunden.

Am Montag kurz nach Mitternacht ist auf dem Radweg entlang der B300, zwischen Krumbach und Ebershausen, von einer Verkehrsteilnehmerin ein gestürzter Radfahrer aufgefunden worden. Da dieser verletzt und unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde die Rettungsleitstelle informiert. Die ebenfalls verständigte Streife der Polizei führte beim 57-Jährigen vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 1,6 Promille. Helikopter bringt verletzten Radfahrer ins Krankenhaus Der 57-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, wurde mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an. Den Radfahrer erwarte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

