Pkw wird bei Ellzee an die Leitplanke gedrückt

Weil ein Gespannfahrer bei Ellzee die Vorfahrt missachtet, kommt es zu einem Unfall. Verletzt wird niemand.

Am Dienstag gegen 8.15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Gespann aus Kleintransporter und Anhänger in Ellzee die Bahnhofstraße aus Richtung Behlingen kommend. An der Einmündung zur Bundesstraße 16 bog er nach links in Richtung Krumbach ab. Der Gespannfahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Ichenhausen kommenden Autos eines jungen Mannes. Es kam zum Crash, woraufhin der Pkw in die Leitplanke gedrückt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen wie auch an der Leitplanke entstanden Schäden in vierstelliger Höhe, teilte die Polizei Günzburg mit. Verletzt wurde niemand. (AZ)