Der SV Neuburg/Kammel II bleibt in der B-Klasse

Plus Das Aufstiegsspiel zur A-Klasse ist eine unerwartet klare Geschichte. Der SV Neuburg/Kammel II unterliegt Fatih Spor Asbach-Bäumenheim 0:4 und Sportdirektor Keder weiß, warum.

Von Jan Kubica

Überdeutlich verloren haben die Fußballer des SV Neuburg/Kammel II ihr Aufstiegsspiel zur A-Klasse. Vor 300 Zuschauenden auf dem Sportplatz in Wittislingen mussten sie sich Fatih Spor Asbach-Bäumenheim 0:4 (0:2) geschlagen geben. Neuburgs Sportdirektor Sebastian Keder reagierte erkennbar mitgenommen auf diese Niederlage.

Nicht in die Grundordnung gefunden

Er hatte einen Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften gesehen. „Das muss man eingestehen, so weh das tut.“ Niederschmetternd sie die Klatsche unter anderem deshalb, weil niemand im Verein mit einer so klaren Unterlegenheit gerechnet hatte. In Wahrheit hätten sich die Neuburger bereits 0:2 im Hintertreffen befunden, ehe sie überhaupt in ihre korrekte Grundordnung kamen, schildert Keder, der selbst als Kapitän auf dem Rasen stand. „Und dann wird es halt wirklich schwer.“ Immerhin durfte er einen positiven Aspekt mitnehmen: „Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir es nicht versucht hätten, das muss man anerkennen.“

