Jetzt erst recht: Doppel-Aufstieg ist das Ziel für den SV Neuburg

Plus Im Jubiläumsjahr 2023 haben die Fußballer des SV Neuburg den Sprung nach oben verpasst. Viel spricht dafür, dass dieser Betriebsunfall schnell repariert wird.

Von Alois Thoma

Riesengroß war die Enttäuschung bei den Fußballern des SV Neuburg, als sie im Sommer sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft in der Relegation den entscheidenden Schritt in die nächsthöhere Liga verpassten. In der aktuellen Runde spricht erneut viel dafür, dass es beide Teams schaffen – als Meister im stolzen Schritt durchs Haupttor, ganz ohne den zuweilen unverhofft sperrigen Gang durch die Hintertür.

Aus der Traum!

In der Zusatzschicht zur Saison 22/23 bezwang die erste Garnitur als Vizemeister der Kreisklasse West 1 zwar zunächst den BC Schretzheim (Vizemeister Kreisklasse Nord 2) 2:1, musste sich dann aber im entscheidenden Spiel dem Vizemeister der Kreisklasse Nord 2, TSV Ebermergen, 1:3 geschlagen geben. Neuburg II scheiterte als Vizemeister der B-Klasse West 1 bereits im ersten Versuch an Fatih Spor Asbach Bäumenheim (Vizemeister B-Klasse West 3), unterlag 0:4. Aus der Traum! Nichts wurde es mit dem Doppelaufstieg im Jubiläumsjahr „100 Jahre SV Neuburg“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

