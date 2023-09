Fußball

vor 56 Min.

Kreisliga-Derby wird zur Richtungsfrage für Balzhausen und Ziemetshausen

Plus Ein Kontrastprogramm zeigen aktuell der TSV Balzhausen und der TSV Ziemetshausen. Welche Serie hat Bestand? Das direkte Aufeinandertreffen muss es weisen.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

In der Fußball-Kreisliga West treffen zum Start in den Oktober zwei Teams aufeinander, die aktuell in komplett entgegengesetzten Richtungen unterwegs sind. Während der gastgebende TSV Balzhausen drei Partien in Serie verloren hat, konnte der TSV Ziemetshausen aus den jüngsten drei Begegnungen die komplette Punktzahl einsammeln. Anpfiff ist am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 15 Uhr.

Der TSV Balzhausen hat kein Glück

Der Balzhauser Trainer Benjamin König zählt verschiedene Komponenten auf, die zu der kleinen Negativserie seiner Mannschaft geführt haben. „Wir machen im Spielaufbau zu viele individuelle Fehler, dann gab es einige unglückliche Schiedsrichterpfiffe gegen uns und wir haben in den Spielen immer wieder falsche Entscheidungen getroffen.“ Außerdem sei der TSV Balzhausen derzeit nicht unbedingt mit dem Glück im Bunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen