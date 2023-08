Fußball

vor 51 Min.

Oliver Rödl von der DJK Breitenthal: „Jetzt wollen wir es wissen“

Plus Torjäger Oliver Rödl ist in der Saison 23/24 neuer Spielertrainer der DJK Breitenthal. Der 33-Jährige sagt klar, wohin die Reise seiner Fußballer gehen soll.

Von Alois Thoma

Zwei Spiele, zwei Siege – besser hätte Ihr Einstand als neuer Trainer beim A-Klassisten DJK Breitenthal doch gar nicht sein können, Herr Rödl.

Oliver Rödl: Stimmt! Es war unser Wunsch, gleich so stark zu starten und von Beginn an zu zeigen, wohin die DJK in dieser Saison will. Kurz gefasst: Die erste Zielvorgabe ist erfüllt.

