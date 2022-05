Günzburg/Krumbach

Die Fusion der Landkreis-Volkshochschulen aus Günzburger Sicht

Die Günzburger Altstadt aus der Luft gesehen. In der dicht bebauten Innenstadt ist das Dossenbergerhaus mit dem Viereckhof eines der ältesten Gebäude der Stadt. Die Volkshochschule ist dort im Haus der Bildung untergebracht. Im westlichen Seitenflügel des Hofs befindet sich die Stadtbücherei.

Plus Die Vhs aus Krumbach hat ohne Fusion mit Günzburg keine Chance mehr, eine staatliche Förderung zu erhalten. Was man bei der Günzburger Volkshochschule dazu sagt.

Von Till Hofmann

So viel ist sicher: Die Erwachsenenbildung im Landkreis Günzburg wird künftig gemeinsame Wege gehen. Die Volkshochschule in Günzburg hat sich zu dieser Thematik bislang eher bedeckt gehalten. Die Verantwortlichen des Pendants im südlichen Landkreis dagegen haben jüngst während der Mitgliederversammlung einen Einblick gegeben in die gemeinsamen Überlegungen (wir berichteten). Seit geraumer Zeit laufen intensive Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer Fusion der beiden Nachbarvolkshochschulen.

