Der TSV Niederraunau startet ohne Druck ins Saisonfinale der Landesliga

Den Klassenerhalt hat Handball-Landesligist TSV Niederraunau sicher. Das heißt aber keineswegs, dass er sich für den Saisonabschluss nichts vornehmen würde.

Ein Saisonfinale am schönen Ammersee, dazu den Klassenerhalt in der Landesliga schon in der Tasche – positiver könnte eine Grundstimmung gar nicht sein. Ohne Druck jedenfalls fahren die Handballer des TSV Niederraunau nach Herrsching, um beim dort heimischen TSV in letztes Mal in dieser Saison um Punkte zu ringen. Was allerdings ganz und gar nicht heißt, dass sich die Mittelschwaben mit dem erreichten Punktekonto bereits zufrieden geben, noch ehe der Ball durch die Halle fliegt.

Da war noch was

Denn da war noch was. Richtig: Das Hinspiel in Krumbach ging 26:28 verloren und damit ist der TSV Herrsching neben dem TSV Ottobeuren die einzige Mannschaft in der Liga, gegen die das Team von Coach Johannes Rosenberger in der laufenden Saison nicht gepunktet hat. Das soll sich am letzten April-Tag 2023 ändern.

Atmosphärisch passt es auf jeden Fall bei den Niederraunauern. Seit vor wenigen Tagen das Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen in jeder Verästelung positiv gestaltet und ein ungefährdeter 40:30-Heimsieg eingefahren wurde, ist die Stimmung im Team bestens. Auch die allerkleinsten Abstiegsbedenken sind mittlerweile Geschichte und so können die Schwaben beim Tabellendritten befreit aufspielen.

Die Kaderbreite macht's beim TSV Herrsching

Den TSV Niederraunau erwartet eine äußerst ausgeglichene und konstante Mannschaft. Dietmannsried/Altusried sowie Simbach ausgenommen, haben sich die Oberbayern in dieser Runde gegen alle Landesliga-Mannschaften durchsetzen können. Dabei verfügen die Herrschinger nicht über den einen, herausragenden Topspieler; sie kommen vor allem über ihre Kaderbreite und eine geschlossene Teamleistung.

Die Niederraunauer können sich auf jeden Fall auf eine stimmungsvolle Ammerseehalle freuen, in die traditionell sehr viele Fans aus Mittelschwaben kommen, die vorher womöglich schon einen Abstecher zum Kloster Andechs im Blut haben.

Oliver Blösch wird fehlen

Sorgen macht sich Rosenberger vor seinem letzten Spiel als hauptverantwortlicher Trainer der Raunauer nur über die Kadergröße. Im Training hat er aktuell nur ein Rumpfteam zur Verfügung. Gewiss ist: Leistungsträger und Führungsspieler Oliver Blösch wird nicht mitwirken können, da er sich im Spiel gegen Simbach das Handgelenk gebrochen hat.

Anpiff in der Ammerseehalle ist am Sonntag, 30. April 2023, um 16.30 Uhr.