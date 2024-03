Es ist eine Bürgerpflicht, gegen Hass und Hetze aufzustehen

Plus Auch wenn es oft nicht leicht ist, sollte jeder Einzelne gegen Rechtsextremismus aufstehen. 400 Menschen in Krumbach zeigen, dass dabei niemand allein ist. Ein Kommentar.

Aufstehen und Dagegenhalten: Das taten am Sonntag 400 Menschen in Krumbach. Es ist oft nicht einfach, im Einzelnen manch populistischen Parolen bei der Arbeit, am Stammtisch oder im Sportverein Paroli zu bieten. Gemeinsam auf dem Marktplatz geht das viel leichter, erfordert jedoch ebenfalls Mut und Zivilcourage.

CSU-Landrat Hans Reichhart warnt vor AfD

Offiziell lief die Demo unter dem Motto "Herz statt Hetze". Ein Krumbacher Bündnis hatte zum Protest gegen alle antidemokratischen Gesinnungen aufgerufen. In Redebeiträgen wurde Klartext gesprochen und unmissverständlich benannt, von welcher Partei derzeit die größte Gefahr für die Demokratie ausgeht. CSU-Landrat Hans Reichhart warnte unverblümt vor der AfD: "Wenn für eine Fraktion Menschen arbeiten, die offen rechts sind, ist das nicht nur hochgefährlich, sondern rechte Hetze."

