Personal gesucht: Aufsicht im Freibad wird zunehmend zur Herausforderung

Plus Längst planen die Kommunen und Bäder im Landkreis Günzburg für die Freibadsaison. Im vergangenen Jahr hatten viele Bademeister an Verhaltensregeln appelliert.

Die angekündigten Temperaturen am Wochenende machen Lust auf das, was kommt. Bei vielen Menschen in der Region gehört im Sommer der Gang ins Freibad zum wöchentlichen oder gar täglichen Ritus. Bis etwa Mitte Mai müssen sie sich noch gedulden. Es ist beruhigend, dass die personelle Situation in den Bädern im Landkreis Günzburg trotz allgegenwärtigem Fachkräftemangel relativ entspannt ist und die Freibäder wohl planmäßig betrieben werden können. Das ist nicht selbstverständlich. Für das Aufsichtspersonal dagegen ist die Lage weniger entspannt. Es steht ein Sommer bevor, mit wohl wieder vielen Badegästen und einigen wenigen unter ihnen, die sich nicht an Regeln halten werden.

Kinder im Wasser, während Eltern aufs Handy schauen

Im vergangenen Jahr haben sich Bademeister und Aufsichtspersonal an unsere Redaktion gewandt, um auf gesellschaftliche Entwicklungen hinzuweisen. Einige Eltern würden sich zum Beispiel lieber mit dem Smartphone auf der Liegewiese beschäftigen, während ihre Sprösslinge unbeaufsichtigt planschen und rutschen. Hinzu kommt, dass jene Erziehungsberechtigten meist wenig Verständnis zeigen, wenn Aufsichtspersonal sie darauf aufmerksam macht. Aufpassen am Beckenrand wird zunehmend herausfordernd und belastend, das bestätigen viele Bademeister, die ihren Job mit viel Herzblut und Pflichtbewusstsein ausüben.

