Was für den Nahverkehr in Mittelschwaben wichtig ist

Plus In Mittelschwaben sind mit Blick auf den Nahverkehr etliche Gebiete "abgehängt". Die Pläne von Hans Reichhart und Hubert Fischer könnten den Nahverkehr wesentlich voranbringen.

Mit Bus oder Bahn von Obergessertshausen in die Kreisstadt Günzburg? Allein schon die Empfehlung von Google-Maps lässt einen dann doch einfach schmunzeln. Für eine "erste Etappe" nach Ursberg empfiehlt Google-Maps das Auto zu nehmen. Wahlweise mit dem Rad von Obergessertshausen nach Ursberg: 40 Minuten. Oder gar zu Fuß: Zwei Stunden und 17 Minuten.