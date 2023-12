Krumbach

vor 1 Min.

Am Freitag könnte in Krumbach ein großer Bauernprotest stattfinden

Die Verärgerung der Landwirte über die Beschlüsse der Ampel-Regierung ist groß. Möglicherweise kommt es am Freitag in Krumbach zu einer Protestaktion.

Plus In sozialen Medien kursieren verschiedene Andeutungen, aber offiziell angemeldet ist keine Kundgebung. Wie sich die Stadt auf mögliche Proteste vorbereitet.

Kürzungen und Streichungen durch die Bundesregierung: Unter den Landwirten brodelt bekanntlich derzeit die Stimmung. Wird es am Freitag in Krumbach möglicherweise eine größere Protestaktion der Landwirte geben? In sozialen Medien gibt es vage Ankündigungen. Stadt, Polizei und weitere Behörden nehmen diese durchaus ernst und bereiten sich auf verschiedene Eventualitäten vor. Die Krumbacher Innenstadt werde für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt, falls dies erforderlich sein sollte. Dies kündigte Krumbachs Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß auf Nachfrage unserer Redaktion an.

Weiß sagt, dass keine Demonstration offiziell angemeldet sei, kein Veranstalter bekannt sei. Aber man werde die Andeutungen in sozialen Medien nicht unterschätzen. Am Freitag, dem letzten Schultag vor Weihnachten, ist in Krumbach wie in vielen anderen Städten und Gemeinden einiges an Verkehr zu erwarten. Mit Blick auf die Vorbereitungen für die Festtage werden in der Stadt viele Menschen unterwegs sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

