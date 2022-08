Ape kippt in Krumbach mitten auf einer Kreuzung um

Mehrere Verkehrsverstöße beging ein 59-Jähriger Fahrer einer Ape in Krumbach. Sein Gefährt kippte auf der Reisch-Kreuzung um.

Verletzt worden ist der Fahrer einer Ape am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Krumbach auf der Reisch-Kreuzung. Dadurch kam es für den Durchgangsverkehr über diese wichtige innerstädtische Kreuzung der B300 zu Behinderungen. Feuerwehr und Polizei leiteten den aus Süden kommenden Verkehr am Westfriedhof in Richtung Südstraße ab und der von Norden kommende Verkehr wurde über die Ulmer Straße und die Jochnerstraße umgeleitet.

Was war passiert? Der 59 Jahre alte Ape-Fahrer fuhr auf der Einbahnstraße Am Rittlen in falscher Richtung bergab und wollte in Richtung Babenhausen auf der Babenhauser Straße in die Kurve gehen. In der Kurve kippte die Ape um auf die linke Seite. Der Grund hierfür könne entweder in der Alkoholisierung des Fahrers oder außerdem in zu hoher Geschwindigkeit liegen, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit unserer Redaktion. Der leicht verletzte Fahrer des Gefährts wurde ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Bei dem Unfall ging die Windschutzscheibe der Ape zu Bruch und es liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr binden musste.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird von der Polizei auf rund 1500 Euro beziffert. Die Summe beinhalte den Fahrzeug- und den Fahrbahnschaden. Für die Unfallaufnahme und die Säuberungsarbeiten an der Fahrbahn wurde die Reisch-Kreuzung für eine gute Stunde lang gesperrt.

Lesen Sie dazu auch