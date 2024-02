Auf dem Marktplatz gibt es ein grandioses Faschingsfeuerwerk

Die Krumbacher Gilden gestalten im prallvollen Zentrum der Stadt ein Programm mit vielen Höhepunkten. Dabei spielen auch zwei Jubiläen eine wichtige Rolle.

Der Rosenmontag wurde in Krumbach einmal mehr zum großen Faschingshöhepunkt. Die Krumbacher Gilden Zylinderer, Schlorper, Rosenmontagswitwen und Gaudi-Weiber präsentierten am Abend ein buntes Unterhaltungsprogramm. Dazu gab es auch noch eine große Faschingskaraokeparty. Zudem konnten zwei besondere Jubiläen gefeiert werden: Die Gilde der Rosenmontagswitwen besteht seit 70 Jahren, die Schlorper bereits seit 99 Jahren. Der Abend war wie geschaffen für ausgelassene Faschingsstimmung. Bei milden Temperaturen um fünf Grad fanden sich zahlreiche Menschen auf dem Krumbacher Marktplatz ein, viele kamen in prachtvollen, bunten Masken. Genießen konnten sie über mehrere Stunden ein vielfältiges Programm.

Prall gefüllt war der Krumbacher Marktplatz am Rosenmontagabend. Unser Bild zeigt den Auftritt der Zylinderer. Foto: Peter Bauer

"Prallvoll": Mit einem Wort kann man treffend die Szenerie am Abend des Rosenmontags umschreiben. Der Fasching auf dem Marktplatz wurde zu einer besonderen Begegnung der Generationen. Viele Krumbacherinnen und Krumbacher waren gekommen, aber auch zahlreiche Faschingsfreunde weit über Krumbach hinaus. Beliebt ist der Krumbacher Fasching beispielsweise auch im benachbarten Unterallgäu. Dies unterstreicht das Gastspiel der Dorfbach-Furzer aus Breitenbrunn.

Zu stimmungsvollen Einlagen wurde in Krumbach getanzt und geklatscht

Der Rosenmontag war schon immer ein gut besuchter Faschingshöhepunkt in Krumbach. Diesmal war die Resonanz aber ohne Frage überragend. Das war auch ein schönes Kompliment für die Veranstalter und Organisatoren rund um die Faschingsgilden. Zu Stimmungsmusik von der Bühne klatschten und tanzten viele Faschingsfreundinnen und -freunde ausgelassen.

Die Krumbacher Rosenmontagswitwen feierten ihr 70-jähriges Bestehen mit einem gelungenen Auftritt. Foto: Peter Bauer

Los ging es beim bunten Rosenmontagstreiben mit den Auftritten der Kindergarden und der Garden aus Waldstetten und Breitenbrunn. Auch heuer wurde der Einzug der Krumbacher Gilden mit den Dorfbach-Furzern aus Breitenbrunn zu einem besonderen Höhepunkt. Und dann war die Bühne frei für die Auftritte und Einlagen der Gilden. Die Zylinderer, Rosenmontagswitwen, Gaudi-Weiber und Schlorper sorgten einmal mehr für beste Stimmung. Ein Wiedersehen gab es an diesem Abend auch mit dem Krumbacher Faschingsoriginal Ursula Bader. Musik und Show wurden von Tom Mattausch organisiert.

99 Jahre: Die Krumbacher Schlorper feierten ein ganz besonderes Jubiläum. Auch ihr Auftritt begeisterte am Rosenmontagabend das Publikum. Foto: Peter Bauer

Anschließend war eine Karaoke-Party unter dem Motto "Der Krumbacher Rosenmontagsstar" angesetzt. Die Karaoke-Bewegung hat ihre Wurzeln in den 1970er-Jahren in Japan (kara - deutsch "leer" und oke - deutsch Orchester) und erfreut sich seitdem einer anhaltenden Beliebtheit, immer wieder auch auf Faschingsfeiern. Es war keine Überraschung, dass Ursula Bader mit dem Lied "Du hast mich tausendmal belogen von Andrea Berg auf dem Krumbacher Marktplatz die Nase vorn hatte.

Eine ganze Reihe bekannter Stimmungslieder war am Rosenmontagabend auch auf dem Marktplatz zu hören. Für die Bewirtung sorgten der Krumbacher Kulturverein Kult und das Jugendzentrum Krumbach. Nach dem Schluss der Veranstaltung ging das närrische Treiben in den Krumbacher Lokalen weiter.

Das zahlreich erschienene Publikum freute sich über ein schwungvolles Programm von Stimmungsmusik bis hin zu originellen Einlagen. Vom Rosenmontagsfasching in Krumbach gibt es zahlreiche Bilder auf der Onlineseite der Mittelschwäbischen Nachrichten.