Krumbach

vor 22 Min.

Weitere größere Wohnanlagen: Der Bauboom in Krumbach setzt sich fort

Plus Welche neuen Bauprojekte jetzt in Krumbach entstehen und wohin sich die Zahl der Einwohner entwickelt. Für einen Bereich in der Hohlstraße zeichnet sich jetzt eine Lösung ab.

Von Peter Bauer

Der Bauboom in Krumbach geht weiter. In der Stadt und in den Ortsteilen gibt es weitere Pläne für größere Wohnanlagen mit zahlreichen Wohnungen. Dies wird sich in den kommenden Jahren bei der Zahl der Einwohner deutlich bemerkbar machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

