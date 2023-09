Die Krumbacher Festwoche wird klangvoll eröffnet

In einer Ausstellung in der Krumbacher Sparkasse wird zur Festwoche die 100-jährige Geschichte des Stadtsaals gewürdigt. Welche Höhepunkte es zum Auftakt gab.

100 Jahre Krumbacher Stadtsaal: Ein ganz besonderes Jubiläum stand am Freitagabend bei der Eröffnung der 65. Krumbacher Festwoche im Mittelpunkt. In der Krumbacher Sparkasse wird die Geschichte des Stadtsaals in einer Ausstellung des Krumbacher Heimatvereins detailreich dargestellt. Das Engagement des Vereins und die Bedeutung des Stadtsaals wurden am Freitag in der Sparkasse in Redebeiträgen umfassend gewürdigt. Gekommen war auch der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, der humorvoll über die Erinnerungen sprach, die ihn mit dem Krumbacher Stadtsaal verbinden. Nach dem Standkonzert des Musikvereins Krumbach und dem Sternmarsch der Stadtteilkapellen sowie des Spielmanns- und Fanfarenzugs gab es im Festzelt den traditionellen Bieranstich. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer hatte den Hahn nach drei Schlägen im Fass.

Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer hatte den Hahn nach drei Schlägen im Fass, damit war die Festwoche eröffnet. Foto: Peter Bauer

Ein Ausstellungsstart in der Sparkasse zum Beginn der Festwoche – das ist eine lange Tradition. Ebenso der musikalische Höhepunkt auf dem Marktplatz, den es in dieser Form seit Jahrzehnten gibt. Und dann hieß es einmal mehr "Azapft isch" bei der Krumbacher Festwoche.

2020 und 2021 musste die Krumbacher Festwoche ausfallen

2020 und 2021 hatte die Festwoche in Krumbach bedingt durch die Corona-Krise ausfallen müssen. Im Vorjahr 2022 gab es dann ein beeindruckendes Festwochen-Comeback, das jetzt seine Fortsetzung fand. Nach der viele Menschen begeisternden Eröffnung am Freitag ist Krumbach in den nächsten Tagen wieder in Festwochenstimmung.

Der federführende Musikverein Krumbach hat für die Traditionsveranstaltung ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Wer am Freitag auf dem Festwochengelände am Stadtsaal unterwegs war, der konnte dort viel Vorfreude auf die kommenden Tage erleben. Die Krumbacher Festwoche findet seit 1957 statt.

Ausstellungseröffnung mit dem früheren Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel (links): Von der Krumbacher Sparkasse erhielt der Heimatverein eine Spende von 1500 Euro. Foto: Peter Bauer

Zum 48. Mal ist der Start mit einer Ausstellungseröffnung in der Niederlassung der Sparkasse in Krumbach kombiniert. Diesmal ist dort die Ausstellung „100 Jahre Stadtsaal Krumbach“ des Krumbacher Heimatvereins zu sehen. Der Stadtsaal wurde in einer Zeit gebaut, in der Deutschland am Abgrund stand. Gerade einmal rund fünf Jahre lag die Niederlage im Ersten Weltkrieg zurück. Zudem wurde das verarmte Land 1923 von einer verheerenden Inflation gepeinigt. Umso beeindruckender ist die Gemeinschaftsleistung, die 1923 den Krumbacher Stadtsaal entstehen ließ. Dabei spielte ehrenamtliches Engagement rund um das Saalbau-Komitee eine maßgebliche Rolle.

Das Saalbau-Komitee für den Krumbacher Stadtsaal im August 1923. Der Bau des Stadtsaals war eine beeindruckende Leistung in der schweren Zeit der Inflation. Foto: Stadtarchiv Krumbach

Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, betonte in seinen einführenden Worten unter anderem die Bedeutung der Ausstellungstradition in der Krumbacher Niederlassung der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Gastl dankte allen, die an der Gestaltung des Abends und der Ausstellung mitgewirkt haben. Grußworte sprachen ferner Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer und der zweite Vorsitzende des Heimatvereins, Willi Fischer. Er stellte die wechselvolle Geschichte des Stadtsaals in Kurzform vor.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. September zu den üblichen Öffnungszeiten in der Sparkassen-Filialdirektion zu sehen. Umrahmt wurde die Veranstaltung in der Sparkasse von der Jugendkapelle des Musikvereins Krumbach.

Als Ouvertüre gab es ein Standkonzert des Musikvereins Krumbach

Draußen auf dem Marktplatz hatten sich zahlreiche Menschen eingefunden, um das Programm zu genießen, das vom Krumbacher Musikverein zusammengestellt worden war. Zur Ouvertüre gab es ein Standkonzert des Musikvereins, dann folgte der Sternmarsch der Stadtteilkapellen und des Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzugs auf den Marktplatz. Es sind Momente wie der Gemeinschaftschor, bei denen Blasmusik ihre besondere Schönheit entfaltet. Danach marschierten die Vereine, begleitet von vielen Menschen, ins Festzelt.

Ein weiterer Höhepunkt zur Festwocheneröffnung war das gemeinsame Musizieren auf dem Marktplatz. Foto: Peter Bauer

Und dann war er gekommen, der Augenblick des Anstichs im Festzelt - sozusagen das Signal für das "Programmfeuerwerk" der kommenden Tage. Am heutigen Samstag, 2. September, heißt es um 19.30 Uhr „Partyalarm“ mit der Band Allgäupower. Am Sonntag, 3. September, folgt um 10 Uhr der Musikantenstammtisch des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Dabei spielt der Musikverein Edenhausen. Ab 14 Uhr spielt die kleine Besetzung des Musikvereins Krumbach, ab 17.30 Uhr der Musikverein Babenhausen.