Krumbach/Ellzee

vor 39 Min.

Wie der Automobilzulieferer Borgers Süd aus der Krise kommen will

Plus Die Firma mit Werken in Krumbach und Ellzee ist in Schwierigkeiten geraten. Was Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter jetzt planen und was dies für die Mitarbeiter bedeutet.

Von Peter Bauer

Die anhaltenden Turbulenzen auf dem Weltmarkt machen Zulieferern für die Automobilindustrie inzwischen teilweise massiv zu schaffen. Davon betroffen ist mittlerweile auch Borgers Süd mit Werken in Krumbach und Ellzee (insgesamt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter suchen derzeit nach Auswegen aus der Krise. Für die Werke in Ellzee und Krumbach werden, so die Informationen unserer Zeitung, offensichtlich auch neue Investoren gesucht. In den nächsten Jahren wird möglicherweise eine Reihe von Arbeitsplätzen wegfallen.

