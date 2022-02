Krumbach erwacht: Das plant die Werbegemeinschaft für die Stadt

Plus Lange sind in Krumbach Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen. Jetzt soll es wieder losgehen: Die Werbegemeinschaft plant Aktionen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Vorfreude und Hoffnung auf kommende Veranstaltungen durch kurzfristig aufkommende Corona-Regeln in Bayern getrübt werden würde. Aber die Krumbacher Werbegemeinschaft ist zuversichtlich: Dieses Jahr klappt es mit den geplanten Veranstaltungen.