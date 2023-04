Mit dem Rad auf einsamen Wegen durch Unterwald und Frauenwald

Plus Auf einer rund 29 Kilometer langen Fahrt südlich von Krumbach können wir die Seele so richtig baumeln lassen.

Eine der einsamsten Ecken des Landkreises Günzburg? Vielleicht gehört das Terrain, auf dem wir bei unserer Radeltour unterwegs sind, dazu. Zudem tauchen wir bei der Fahrt rasch ins nördliche Unterallgäu ein. Die Tour führt uns von Krumbach auf der Höhe zwischen Krumbächle- und Gutnachtal nach Süden. Wir radeln auf unserer etwa 29 Kilometer langen Runde durch Unterwald und Frauenwald.

Es sind bemerkenswert einsame Wälder, in denen man bisweilen das Gefühl hat, eher Wildschweinen und anderem Getier zu begegnen als Menschen zu treffen. Im zweiten Teil der Runde radeln wir entlang der Kammel auf dem Kammeltal-Radweg gemütlich nach Norden zurück nach Krumbach, unserem Ausgangspunkt.