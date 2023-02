Turbulente Flucht vor der Polizei endet für 31-Jährigen an einer Mauer

Unter Drogeneinfluss stehender Mann liefert sich mit Polizei eine Verfolgungsjagd. Nach einem Unfall in Nattenhausen versucht er zu Fuß zu flüchten. Doch er kommt nicht weit.

Er war mit einem gestohlenen Wagen unterwegs, stand unter erheblichem Drogeneinfluss – und er raste der Polizei, die ihn verfolgte, zunächst davon. Doch dann endete die Fahrt für einen 31-jährigen, mit einem Haftbefehl gesuchten Mann in Nattenhausen an einer Betonmauer. Es war das Finale einer turbulenten Verfolgungsjagd und einer Nacht, die für den Mann im Gefängnis endete.

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Polizeibeamte auf der B 28 im Bereich von Senden den Verkehr. Als der Fahrer eines BMW den Kontrollpunkt am Samstag, gegen 1.45 Uhr bemerkte, ergriff er die Flucht.

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte eine Streifenbesatzung der Krumbacher Polizei gegen 4.10 Uhr das gesuchte Fahrzeug im Stadtgebiet von Krumbach sichten. Auch hier versuchte der Mann erneut zu flüchten und fuhr "mit massiv überhöhter Geschwindigkeit" über die Staatsstraße 2018 Richtung Nattenhausen davon. Laut Polizei war "die gefahrene Geschwindigkeit hierbei so erheblich, dass die Streifenbesatzung das Fahrzeug zunächst aus den Augen verlor".

Flucht eines Autofahrers vor der Polizei endet in Nattenhausen

Doch weit kam der 31-Jährige nicht mehr. In Nattenhausen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonmauer. Als eine Streife der Polizei am Unfallort eintraf, versuchte der 31-Jährige zu Fuß zu flüchten, er konnte aber rasch gestellt und festgenommen werden. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht, schildert die Polizei.

Das Fahrzeug war nach der Kollision in Flammen aufgegangen. Es konnte durch die Polizei und durch die Feuerwehren aus Krumbach, Deisenhausen und Breitenthal gelöscht werden. Bei den Ermittlungen vor Ort stellte sich dann laut Polizei heraus, dass der Mann "augenscheinlich unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war". Das Fahrzeug hatte er zuvor "unberechtigt von einer Bekannten aus dem Raum Neu-Ulm entwendet". Der Mann sei "wegen eines Haftbefehls gesucht" worden.

Es enstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 40.000 Euro

Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Am Fahrzeug und an der Betonmauer entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden von über 40.000 Euro. "Zu einer Gefährdung anderer Personen" sei es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gekommen, erklärt die Polizei.

Nach erfolgter ärztlicher Behandlung und der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 31-jährige Wohnsitzlose noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung im Straßenverkehr infolge des Genusses berauschender Mittel, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, erklärt die Polizei abschließend. (AZ/pb)