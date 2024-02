Krumbach

vor 17 Min.

Warum dieser Krumbacher mit seinem Fitness-Konzept erfolgreich ist

Plus Direkt nach dem Studium zum Fitnessökonom hat sich Tobias Groß selbstständig gemacht – in einer Zeit, in der sich das Sportverhalten veränderte. Ein Besuch im Bavarese.

Von Sophia Huber

Mit 15 Jahren war Tobias Groß das erste Mal, damals mit dem Freund seiner Schwester, in einem Fitnessstudio in Thannhausen. Ab diesem Moment wurde in dem Jugendlichen etwas ausgelöst. Er nahm sich zum Ziel, bis zu seinem 18. Geburtstag 100 Kilo beim Bankdrücken zu schaffen – der Kraftsport hat ihn fasziniert. Einen Tag vor seinem 18. hat er es geschafft – und rund sieben Jahre später ist er selbstständiger Betreiber eines Sports Club in Krumbach.

Erst kürzlich feierte der Bavarese Sports Club sein zweijähriges Bestehen – "am 2. Februar 2022 haben wir eröffnet", erzählt Groß bei einem Besuch. Seitdem ist einiges passiert. Der Krumbacher ist 25 Jahre alt und stammt aus einer richtigen Sportlerfamilie, seine Mutter Manuela Groß ist erfolgreiche Leichtathletin. 2016 begann er sein duales Studium im Fitnessstudio, in dem er heute noch arbeitet, nur hieß es damals "Clever Fit" und sah ganz anders aus. Im dualen Bachelor-Studiengang Fitnessökonomie lernte er nicht nur, wie Trainingspläne erstellt werden, sondern alles rund um die Anatomie des Menschen, wie man sich nach einem Bandscheibenvorfall verhalten soll und wie die passende Ernährung zum Sport aussehen kann.

