Der Kreis Günzburg ist die Heimat für 3380 Bienenvölker

Welche Themen auf der Kreisversammlung der Imker wichtig waren und warum die Krumbacher Imker für den Kreisverband ein "Aushängeschild" sind.

In der ersten Kreisversammlung, die der Kreisverband Günzburg wieder als Präsenzveranstaltung ausrichtete, war der Saal im Gasthof Adler in Wiesenbach voll besetzt. Der Kreisvorsitzende Wolfgang Heininger begrüßte Vertreter aller Vereine aus dem Landkreis sowie Stefan Ammon als Obmann für Honig des Landesverband Bayerischer Imker.

Der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenbach, Gilbert Edelmann, zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der großen Zahl der Anwesenden und betonte in seinem Grußwort, dass er mit seinem Gemeinderat stets den Austausch mit den örtlichen Imkern suche, sobald es um die Themen Naturschutz und Ausgleichsflächen geht. In seinen Ausführungen bedankte sich Wolfgang Heininger bei allen anwesenden Imkern für ihre kontinuierliche und qualitativ hochwertige Arbeit in den Vereinen, die eine Steigerung der Zahlen auf 500 Imker und 3380 Bienenvölker im Landkreis Günzburg zur Folge hat. Der Ausbau der Zahlen sei den Imkern selbst in der Corona-Krise gelungen, "was für die Nachhaltigkeit und Wichtigkeit der Imkerei spricht", so Heininger.

Die Krumbacher Imker waren beim Bayerischen Honigfest bester Verein

Ein "Aushängeschild" für den Kreisverband sind dabei einmal mehr die Krumbacher Imker, die im vergangenen Jahr beim Bayerischen Honigfest in Triesdorf wieder als bester Verein abgeschnitten hatten. Aber auch bei den Lehrbienenständen in Günzburg und Krumbach konnte man etliche Kurse für Imker und Interessierte anbieten. Die Resonanz war dabei stets sehr gut, was auf die nachhaltige Arbeit des Kreisverbandes schließen lässt.

Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit des Kreisverbandes bleibt das sogenannte Faulbrut-Monitoring, das im Landkreis Günzburg seit 2017 besteht und stets in sehr guter Kooperation und Kommunikation mit dem Landratsamt Günzburg sowie dem Veterinäramt Günzburg erfolgt. Als Gastredner sprachen Christian Maushart, Bienensachverständiger des Landkreises Günzburg, über das Volksbegehren "Rettet die Bienen" sowie Stefan Ammon vom Landesverband Bayerischer Imker.

Wie Honig in höchster Qualität erzeugt wird

Ammon konnte zum Thema "Wie erzeugt man Honig in höchster Qualität" den Anwesenden sehr anschaulich und umfangreich die vielen Facetten erläutern und nahebringen, die zur Vorbereitung und Herstellung des Qualitätsproduktes Honig notwendig sind. Dabei ging es ihm vor allem darum, dass man dem Endverbraucher auch vor Augen führt, dass Honig von einheimischen Imkern ein Produkt voller Sorgfalt, Nachhaltigkeit und höchster Qualität ist. Dem Qualitätsvergleich mit Honig aus dem Supermarkt, der ein Massen- und oft auch Importprodukt ist, kann sich der Honig heimischer Imker bedenkenlos stellen, da "er stets von deutlich höherer und besserer Qualität ist", so Stefan Ammon. In seinem Schlusswort wies der Kreisvorsitzende Wolfgang Heininger auf das Bayerische Honigfest hin, das dieses Jahr am 5. November in Krumbach stattfinden wird. (AZ)

