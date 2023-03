E-Bikes weiter im Trend: Welche Räder Händler ihren Kunden empfehlen

Plus Der Markt der motorisierten Fahrräder boomt weiterhin. Zwei Händler aus Deisenhausen und Burgau erklären, was beim Kauf eines E-Bikes zu beachten ist.

Wie jedes Frühjahr holen die Leute ihre Fahrräder aus den Schuppen und Garagen, sobald die Temperaturen milder werden und sich graue Wolkendecken auflösen. Aktuell ist die Nachfrage nach einem Werkstatttermin bei den Radhändlern in unserer Region hoch und die Nachfrage, ein E-Bike zu kaufen, ungebrochen. Das bestätigen auch die beiden Fahrradhändler Bernhard Schulz aus Deisenhausen und Wolfgang Glaß aus Burgau. Beide erklären, was Kaufinteressierte beachten sollten, welche Räder im Trend liegen und welche Neuheiten es heuer am Markt gibt.

Die Vorteile des Fachmarkts

Im vergangenen Jahr hatte fast jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad einen Elektromotor. 2,2 Millionen E-Bikes bedeuteten einen Zuwachs von zehn Prozent und einen Absatzrekord. Selbstverständlich muss man nicht unbedingt in einen Fachmarkt gehen, um ein E-Bike zu kaufen. Baumärkte und selbst Lebensmittel-Discounter bieten Fahrräder mit Elektromotor an. Ein solches zu kaufen, sei eine freie Entscheidung, sagt Bernhard Schulz. Doch spätestens, wenn ein Discounter-Rad repariert werden muss, könnte es ein Problem geben.

"Die Lieferzeiten von Ersatzteilen können Wochen oder gar Monate betragen, wenn sie überhaupt noch verfügbar sind." Und dann müsse man noch eine Werkstatt finden. Er selbst repariert nur E-Bikes, welche seine Kunden bei ihm gekauft haben. Nur so könne er einen guten Service garantieren. "Die meisten Ersatzteile haben wir vorrätig, das hat uns in der Corona-Zeit geholfen, als es Lieferschwierigkeiten gab", so Schulz. Der Burgauer Fahrradhändler Glaß macht das anders: Er und sein Team reparieren und warten auch E-Bikes, die nicht in seinem Laden gekauft worden sind. "Das geht aber auch nur, solange wir an Ersatzteile kommen. Momentan haben wir drei Mechaniker und demnächst auch einen Auszubildenden."

Was soll ein E-Bike haben und können?

Wer sich ein E-Bike kaufen möchte, kann bei der Angebotsvielfalt am Markt und den teilweise großen Preisunterschieden schnell ins Schwitzen kommen. Die Auswahl hänge ganz von den individuellen Wünschen und Einsatzgebieten der Kundinnen und Kunden ab, sagt Händler Schulz aus Deisenhausen. Es gebe nicht das eine Fahrrad, das für alle gleichermaßen geeignet ist. Er rät dazu, ein Fahrrad erst Probe zu fahren, bevor es gekauft wird. Und möglicherweise müsste man an dem ausgesuchten Modell noch etwas nachjustieren.

Glaß sagt, derzeit lägen besonders leichte E-Bikes im Trend. Gleichzeitig werde immer mehr Technik verbaut. Neu sei, dass man mit einer App auf dem Smartphone den Motor steuern kann. An den Antrieben selbst habe sich aber in den vergangenen Jahren technisch im Grunde nichts getan, bis auf, dass die Motoren immer leistungsfähiger werden, einen höheren Drehmoment haben. Das helfe beim Bergfahren.

An der Sicherheit sollte nicht gespart werden, sagt Bernhard Schulz. Er schwört auf hydraulische Scheibenbremsen. Die neuen Modelle haben sogar ein ABS-System, ganz ähnlich wie beim Auto, verbaut. Ein solches verhindert bei einer Vollbremsung einen Überschlag. Er selbst sei nur mit Helm auf dem E-Bike unterwegs, sagt Schulz. "Das Gesamtgewicht ist einfach höher, und man ist auch schneller unterwegs als auf einem normalen Fahrrad." Dass Kundinnen und Kunden ihre Räder tunen, damit sie mehr als die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde fahren, habe er bisher noch nicht mitbekommen. Bei den neuen Motoren funktioniere Tuning auch gar nicht mehr.

Pedelec kaufen: Die wichtigsten Aspekte im Überblick

Modell: Man sollte zuerst dieselben Kaufkriterien anwenden wie bei einem herkömmlichen Fahrrad : Wer öfter im Gelände unterwegs ist, sollte sich eher ein gefedertes Mountainbike zulegen; wer hingegen lange Touren fährt, eher ein Trekkingrad. Für Eltern, die ihre kleinen Kinder mitnehmen wollen, ist vielleicht ein Lastenfahrrad interessant, das man auch für den Wocheneinkauf verwenden kann.

Motor: Über die Jahre hat sich der Mittelmotor durchgesetzt. Er hat die beste Kraftübersetzung und ist am effizientesten. Mit ihm hat man wegen seiner Direktheit bei der Unterstützung den größten Fahrspaß. Ersatzteile von älteren Hinter- oder Vorderradmotoren sind kaum noch erhältlich.